Ганзейский салют в Пскове длился больше 10 минут

Ганзейский салют в небе над Псковом длился больше 10 минут. Как передает корреспондент «Псковской правды», праздничный фейерверк начался в 23.30. Площадкой для залпов стала территория перед кампусом ПсковГУ на берегу реки Великой.

Как сообщалось ранее, эта часть праздника была организована по аналогии с 9 мая и салютом в этот день. Лучшими точками для наблюдения стали Ольгинский мост и набережная реки Великой. Также фейерверк был виден из многих микрорайонов Пскова.