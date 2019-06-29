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Общество

Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»

29 июня 2019 года, 11:28

В Пскове на сцене областной филармонии прошло торжественное открытие 1-го Международного кинофестиваля «Западные ворота» в пятницу, 28 июня. Этот фестиваль проходит впервые, в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени.

Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
28 июня в Пскове торжественно открыли Первый Международный кинофестиваль "Западные ворота"
Андрей Степанов

Как стало известно «Псковской правде», торжественная церемония открытия началась с приветственного слова губернатора Михаила Ведерникова, которое передал руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Он отметил, что такой фестиваль проводится впервые, и выразил надежду, что кино поможет наладить понимание между разными странами и сплотить культуры.

Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»

Андрей Степанов

Затем с приветственными словами также выступили руководитель киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, Почетный член Международного Ганзейского союза Манфред Шюркамп, художник, режиссер картины «Ганза. Путь на встречу» Виктор Носкин. «Псков нужно снимать, в Пскове нужно сниматься. Если бы такого места как Псков не было, то его бы стоило выдумать», — отметил режиссёр.

Никас Сафронов поднялся на сцену кинофестиваля с подарком для губернатора – портретом президента Владимира Путина и книгой, написанной совместно с Валентином Гафтом.

Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
Портрет Путина в подарок Михаилу Ведерникову
Андрей Степанов

Показы фильмов начались накануне. В первый день кинофестиваля зрители увидели картины четырех внеконкурсных программ: «Любимцы публики», «Псков на экране», «Короткий метр» и «Ленфильм-клуб».

Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
Виктор Носкин с актёрами фильма "Ганза.Путь навстречу"
Андрей Степанов
Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
Открытие кинофестиваля собрало очень много зрителей
Андрей Степанов

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