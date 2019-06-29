На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки

В Пскове в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени проходит выставка достижений региональных промышленников. Выставка проходит на улице Калинина на парковке у Дома Спорта. Посетить её можно успеть ещё сегодня с 11.00 до 19.00.

На открытии выставки вице-губернатор Нинель Салагаева подчеркнула особую значимость Международных Ганзейских дней Нового времени в установлении международных контактов в области экономики, культуры и туризма: «Наша выставка посвящена промышленности, потому что эта отрасль является стратегической для нашего региона. Пятая часть валового регионального продукта формируется именно предприятиями промышленности, которые создали на своих площадках более 40 тысяч рабочих мест. Мы хотим продемонстрировать потенциал наших промышленников и заинтересовать гостей в установлении партнерских отношений в области промышленной и инвестиционной политики».