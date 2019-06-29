Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки

29 июня 2019 года, 11:07

В Пскове в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени проходит выставка достижений региональных промышленников. Выставка проходит на улице Калинина на парковке у Дома Спорта. Посетить её можно успеть ещё сегодня с 11.00 до 19.00.

На открытии выставки вице-губернатор Нинель Салагаева подчеркнула особую значимость Международных Ганзейских дней Нового времени в установлении международных контактов в области экономики, культуры и туризма: «Наша выставка посвящена промышленности, потому что эта отрасль является стратегической для нашего региона. Пятая часть валового регионального продукта формируется именно предприятиями промышленности, которые создали на своих площадках более 40 тысяч рабочих мест. Мы хотим продемонстрировать потенциал наших промышленников и заинтересовать гостей в установлении партнерских отношений в области промышленной и инвестиционной политики».

На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь отметил, что Минпромторг и Российский экспортный центр находятся в тесном контакте с правительством Псковской области. Благодаря участию региона в национальном проекте «Экспорт», предприятия, представленные на выставке, выходят на внешние рынки и поставляют свою продукцию на экспорт.

В честь открытия выставки промышленников было распилено бревно. Почетные гости экспозиции также приняли участие в церемонии гашения знаков почтовой оплаты. Специальный штемпель, посвященный 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени будет действовать только на время Ганзейских дней, затем его передадут в музей.

В целом на выставочных стендах представили свою продукцию более 40 ведущих предприятий. Каждое предприятие подготовило интерактивы и презентации своих возможностей. Во время выставки будут разыграны призы, для детей организована отдельная игровая площадка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

29 июня: куда пойти в Пскове на Международных Ганзейских днях
В Псковской области прекратили свою деятельность 5 районных судов
На горячую линию компании «Экопром» поступило около 80 тысяч звонков
Средневековье захватывает Псков
Как идет подготовка к юбилейной встрече на Кургане Дружбы обсудят в «Псковской правде»
Программа Международных Ганзейских дней на 28 июня
Пригласительные на концерт сводного хора в Псковском кремле может получить каждый
Международный фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове во время Ганзейских дней
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ганза наступила!
Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июля. Город посетят более 500 тысяч гостей.
Это Средневековье, детка

Культура
26 июня 10:15

Это Средневековье, детка

Зарядить пушку, поймать рыбу на костяной крючок, сплести канат и проверить свои силы в схватках с опытными воинами смогут посетители фестиваля «Псковская Ганза»
Ганза в городе

Культура / Фестиваль
21 июня 09:31

Ганза в городе

Кино, рынок, хор, шествие, салют - на какие мероприятия стоит сходить
Накрыли поляну

Культура / Событие
11 июня 09:59

Накрыли поляну

Пушкины из людей, зайцы из сена, музыкальные инструменты из лодок — то ли еще было ой-ой-ой!