На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки

В Пскове в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени проходит выставка достижений региональных промышленников. Выставка проходит на улице Калинина на парковке у Дома Спорта. Посетить её можно успеть ещё сегодня с 11.00 до 19.00.
На открытии выставки вице-губернатор Нинель Салагаева подчеркнула особую значимость Международных Ганзейских дней Нового времени в установлении международных контактов в области экономики, культуры и туризма: «Наша выставка посвящена промышленности, потому что эта отрасль является стратегической для нашего региона. Пятая часть валового регионального продукта формируется именно предприятиями промышленности, которые создали на своих площадках более 40 тысяч рабочих мест. Мы хотим продемонстрировать потенциал наших промышленников и заинтересовать гостей в установлении партнерских отношений в области промышленной и инвестиционной политики».
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь отметил, что Минпромторг и Российский экспортный центр находятся в тесном контакте с правительством Псковской области. Благодаря участию региона в национальном проекте «Экспорт», предприятия, представленные на выставке, выходят на внешние рынки и поставляют свою продукцию на экспорт.
В честь открытия выставки промышленников было распилено бревно. Почетные гости экспозиции также приняли участие в церемонии гашения знаков почтовой оплаты. Специальный штемпель, посвященный 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени будет действовать только на время Ганзейских дней, затем его передадут в музей.
В целом на выставочных стендах представили свою продукцию более 40 ведущих предприятий. Каждое предприятие подготовило интерактивы и презентации своих возможностей. Во время выставки будут разыграны призы, для детей организована отдельная игровая площадка.