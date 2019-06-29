29 июня: куда пойти в Пскове на Международных Ганзейских днях

Международные Ганзейские дни в самом разгаре. Представляем вам программу праздничных площадок и фестивалей на 29 июня.
10.00 – 20.00
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции с бугуртами, инсценировками и мастер-классами.
Финский парк
10.00 – 20.00
Работа Ганзейского рынка
Октябрьский проспект, улица Советская
10.00 - 20.00
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
Октябрьский проспект, улица Советская
10.00 – 20.00
Выставка работ участников Международного пленэра
Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1
10.00 – 22.00
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»
10.00 – 22.00
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
На сценах по отдельному расписанию пройдут выступления русских и зарубежных коллективов фольклорного фестиваля, праздника духовых оркестров, хоровых коллективов, фестиваля молодых дарований в области исполнительских искусств с участием представителей ганзейских городов.
Также на площадках запланированы театрализованные кукольные представления, мастер-классы, выступления коллективов жанра модерн.
Особо ярким моментом станут выступления русских народных коллективов - представителей русских ганзейских городов.
Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
10.00 – 23.00
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
Набережные рек Великая и Пскова
12.00 – 15.00
Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»
Милицейская набережная
12.00 – 20.00
Работа выставки промышленников Псковской области
Дом спорта «Барс», вход с ул. Калинина
15.00 – 17.00
Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)
Финский парк
22.00 – 24.00
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», ул. Некрасова, д. 3в
20.00 – 23.00
Праздничный концерт для гостей и жителей города
Октябрьская площадь
23.30
Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени и IX Русских Ганзейских дней
Набережная реки Великой