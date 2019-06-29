29 июня: куда пойти в Пскове на Международных Ганзейских днях

Международные Ганзейские дни в самом разгаре. Представляем вам программу праздничных площадок и фестивалей на 29 июня.

10.00 – 20.00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции с бугуртами, инсценировками и мастер-классами.

Финский парк

10.00 – 20.00

Работа Ганзейского рынка

Октябрьский проспект, улица Советская

10.00 - 20.00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

Октябрьский проспект, улица Советская

10.00 – 20.00

Выставка работ участников Международного пленэра

Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1

10.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»

10.00 – 22.00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

На сценах по отдельному расписанию пройдут выступления русских и зарубежных коллективов фольклорного фестиваля, праздника духовых оркестров, хоровых коллективов, фестиваля молодых дарований в области исполнительских искусств с участием представителей ганзейских городов.

Также на площадках запланированы театрализованные кукольные представления, мастер-классы, выступления коллективов жанра модерн.

Особо ярким моментом станут выступления русских народных коллективов - представителей русских ганзейских городов.

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

10.00 – 23.00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»

Набережные рек Великая и Пскова

12.00 – 15.00

Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»

Милицейская набережная

12.00 – 20.00

Работа выставки промышленников Псковской области

Дом спорта «Барс», вход с ул. Калинина

15.00 – 17.00

Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)

Финский парк

22.00 – 24.00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», ул. Некрасова, д. 3в

20.00 – 23.00

Праздничный концерт для гостей и жителей города

Октябрьская площадь

23.30

Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени и IX Русских Ганзейских дней

Набережная реки Великой