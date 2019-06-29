В Псковской области прекратили свою деятельность 5 районных судов

В Псковской области с 28 июня в целях реализации Федерального закона «Об упразднении некоторых районных судов Псковской области» ликвидировали пять судов: Плюсский, Новоржевский, Куньинский, Локнянский, Палкинский. Как сообщили «Псковской правде» в управлении судебного департамента в Псковской области, в районах, где произошло упразднение судов, образованы постоянные судебные присутствия. В составе Стугокрасненского районного суда образовано постоянное судебное присутствие в Плюссе; в составе Пушкиногорского районного суда – в Новоржеве; в составе Великолукского районного суда – в Кунье; в составе Бежаницкого районного суда – в Локне; в составе Печорского районного суда – в Палкино.

В управлении судебного департамента отметили, что в связи с упразднением пяти районных судов ведомство провело все организационно-штатные мероприятия и в полном объеме выполнило все материальные, технические, организационные мероприятия для начала работы укрупненных районных судов.