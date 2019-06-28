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Общество

На горячую линию компании «Экопром» поступило около 80 тысяч звонков

28 июня 2019 года, 14:52
После открытия компанией «Экопром» горячей линии для вопросов по «мусорной» реформе на нее обратилось 78 тысяч человек. Линия работает с января 2019 года. Ежедневно на нее поступает до 1500 звонков, сообщил директор компании — регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст.

Он признал, что получается обработать ежедневно 200-300 звонков, однако в компании стараются использовать разные формы коммуникации с клиентами, чтобы ответить на возникающие вопросы, в том числе в социальных сетях.

Подавляющее большинство звонков связаны с данными в квитанции и оплатой услуг компании.

Позвонить можно по +7 (811) 220-19-21 или лично прийти в клиентский офис регионального оператора по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 3 с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

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