На набережных Псковы открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза». Средневековье захватывает Псков в рамках Международных Ганзейских дней.
На набережных Псковы открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза». Средневековье захватывает Псков в рамках Международных Ганзейских дней.
Сегодня в Пскове ветрено, поэтому собираясь на фестиваль, будьте осторожны, чтобы вас в средние века не унес ветер перемен.
Напомним, в Пскове проходят 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Продлятся они до 30 июня. Подготовку к масштабному празднику курировали федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
В город приехали гости из десятков Ганзейских городов России и зарубежья.