На набережных Псковы открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза». Средневековье захватывает Псков в рамках Международных Ганзейских дней.

Одна из площадок появилась на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля. Вторая площадка раскинулась у пешеходного моста на реке Пскове, напротив Финского парка. В полевых лагерях три дня будут проживать в общей сложности более 500 реконструкторов из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Сегодня в Пскове ветрено, поэтому собираясь на фестиваль, будьте осторожны, чтобы вас в средние века не унес ветер перемен.

Напомним, в Пскове проходят 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Продлятся они до 30 июня. Подготовку к масштабному празднику курировали федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В город приехали гости из десятков Ганзейских городов России и зарубежья.