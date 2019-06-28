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Культура / Фестиваль

Средневековье захватывает Псков

28 июня 2019 года, 10:51

На набережных Псковы открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза». Средневековье захватывает Псков в рамках  Международных Ганзейских дней.

Средневековье захватывает Псков
Средневековье захватывает Псков
Одна из площадок появилась на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля. Вторая площадка раскинулась у пешеходного моста на реке Пскове, напротив Финского парка. В полевых лагерях три дня будут проживать в общей сложности более 500 реконструкторов из разных регионов России и ближнего зарубежья. 

Сегодня в Пскове ветрено, поэтому собираясь на фестиваль, будьте осторожны, чтобы вас в средние века не унес ветер перемен. 

Напомним, в Пскове проходят 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Продлятся они до 30 июня. Подготовку к масштабному празднику курировали федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В город приехали гости из десятков Ганзейских городов России и зарубежья.

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