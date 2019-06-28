Как идет подготовка к юбилейной встрече на Кургане Дружбы обсудят в «Псковской правде»

В пресс-центре «Псковской правды» в понедельник 1 июля, в 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению 60 Международной встречи на Кургане Дружбы и Молодежного форума "Без границ".

В пресс-конференции примут участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская, представитель Театрально-концертной дирекции.

Напомним, на Кургане Дружбы в Себежском районе, на стыке границ трех государств - России, Латвии и Эстонии - ежегодно проходят встречи ветеранов Великой Отечественной войны. Эта многолетняя традиция не прервалась и после распада Советского Союза. Встреча в этом году пройдет 7 июля.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение расширить рамки проведения Кургана Дружбы. Было принято решение в те же дни провести молодежный форум "Без границ". Его цель — наладить взаимодействие между молодежными и патриотическими организациями, дискуссию по проблематике фальсификации истории.