Программа Международных Ганзейских дней на 28 июня

Международные Ганзейские дни в Пскове продолжаются. Представляем программу основных мероприятия на 28 июня.

10.00 - 10.30 Открытие выставки работ участников Международного пленэра

За несколько дней до начала Ганзейского фестиваля участники пленэра (художники делегаций) создадут свои произведения, выставка которых будет организована на территории музейного комплекса.

Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1

10.00 -22.00 Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции

Лагеря реконструкторов начнут работать с 10 часов утра. По отдельному графику на территории лагеря заработает сцена, будут устраиваться бугурты, инсценировки и мастер-классы

Финский парк, Набережная реки Великой

10.00 - 22.00 Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Кинотеатр «Смена», Октябрьский проспект 17а

11.00 – 11.15 Церемония открытия Ганзейского рынка

Ганзейский рынок - это «сердце» Ганзы. Каждый город-участник Ганзейского движения всегда старается наиболее красочно представить туристический потенциал своего края, народные традиции, характерные для данной местности, украсить выставочный стенд в соответствующем народном стиле.

На выставочных площадках все три дня будут работать представители городов, готовые к живому общению с жителями Пскова, зазвучит аутентичная музыка, будут организованы малые костюмированные представления.

Особым украшением Ганзейского рынка станет Русская слобода - калейдоскоп презентационных стендов русских ганзейских городов.

Октябрьская площадь

11.00 – 20.00 Работа Ганзейского рынка

Октябрьский проспект, улица Советская

11.00 – 20.00 Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

Октябрьская площадь

11.00 – 23.00 Открытие и работа Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»

Набережные рек Великой и Псковы

12.00 – 20.00 Открытие и работа выставки Промышленников Псковской области

Дом спорта «Барс», вход с ул. Калинина

14.00 - 15.30 Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Спортивно-развлекательный парк «Простория»

16.00 - 18.30 Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»

БКЗ филармонии, ул. Некрасова 24

11.00 – 22.00 Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк,Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

18.00 – 20.00 Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области

Псковский Кремль, ул. Кремль 4 (вход по пригласительным билетам)

20.00 – 22.00 Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)

Площадка у центра студенческих инициатив

22.00 – 24.00 Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», ул. Некрасова 3 В

20.00 – 22.00 Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»

Октябрьская площадь