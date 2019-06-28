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Культура / Событие

Пригласительные на концерт сводного хора в Псковском кремле может получить каждый

28 июня 2019 года, 09:33

Все желающие могут получить пригласительный билет на концерт сводного хора Псковской области. Выступление пройдет в пятницу, 28 июня в 18 часов на сцене в Псковском кремле, сообщает  пресс-служба администрации региона. Начало концерта в 18.00.

Пригласительные билеты все желающие смогут бесплатно получить в кассе Псковской областной филармонии.

Сводный хор Псковской области объединил ведущие хоровые коллективы региона, как народные, так и академические. Лучшие хористы в сопровождении симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнят популярные песни военных лет, советского времени, а также духовную музыку.

Дирижерами выступят руководитель проекта, руководитель хора Московской Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов и главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. В рамках фестиваля проходят многочисленные тематические мероприятия, на которых обсуждаются актуальные вопросы культуры, международного сотрудничества, экономики, туризма и экологии.

К наиболее крупным событиям можно отнести международный кинофестиваль «Западные ворота», международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, творческую лабораторию мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, выставку промышленников Псковской области, форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международную ремесленную ярмарку «Город мастеров», мероприятия «молодой» Ганзы.

На нескольких сценических площадках выступят десятки российских и зарубежных творческих коллективов. Среди них Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема, группа «Фрукты» и другие.

Зрители фестиваля смогут посетить торговые ряды, понаблюдать за спортивными, цирковыми и театральными выступлениями для детей и взрослых.

Вход на все мероприятия бесплатный.

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