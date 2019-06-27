Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет удержать молодежь

«Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет вовлекать молодежь в развитие района», - заявила начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона, общественный советник губернатора по вопросам местного самоуправления Татьяна Пахомова.

По ее словам, сейчас проект находится на стадии реализации. Уже выбрано помещение и решается вопрос о его ремонте.

«Надеюсь, что открытие будет до конца лета», - сказала она.

Татьяна Пахомова надеется, что открытие филиала проектного офиса в Дно заинтересует молодежь оставаться жить, работать и развивать родной район.

Напомним, реализация проекта идёт при поддержке главы региона Михаила Ведерникова.