Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связи

«Уверен, что за эти четыре дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - обратился к участникам Ганзейских дней глава региона Михаил Ведерников.

Мы рады видеть здесь делегации европейский стран. Наши гости смогут принять участие в турнирах и выставках, побывают на ярмарке, попробуют кухню разных народов.

Участниками церемонии открытия, которая состоялась в Псковском Кремле стала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, а также представители органов исполнительной и законодательной власти европейских стран и городов Русской Ганзы.

Михаил Ведерников выразил особые слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и правительства РФ за поддержку, которая была оказана Пскову во время подготовки к ганзейским дням.

Напомним, Ганзейские дни Нового времени пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.