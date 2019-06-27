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Общество

Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связи

27 июня 2019 года, 16:13

«Уверен, что за эти четыре дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - обратился к участникам Ганзейских дней глава региона Михаил Ведерников.

Мы рады видеть здесь делегации европейский стран. Наши гости смогут принять участие в турнирах и выставках, побывают на ярмарке, попробуют кухню разных народов.


Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Участниками церемонии открытия, которая состоялась в Псковском Кремле стала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, а также представители органов исполнительной и законодательной власти европейских стран и городов Русской Ганзы.

Михаил Ведерников выразил особые слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и правительства РФ за поддержку, которая была оказана Пскову во время подготовки к ганзейским дням.

Напомним, Ганзейские дни Нового времени пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.

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