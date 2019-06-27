Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связи

«Уверен, что за эти четыре дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - обратился к участникам Ганзейских дней глава региона Михаил Ведерников.
«Уверен, что за эти четыре дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - обратился к участникам Ганзейских дней глава региона Михаил Ведерников.
Мы рады видеть здесь делегации европейский стран. Наши гости смогут принять участие в турнирах и выставках, побывают на ярмарке, попробуют кухню разных народов.
Михаил Ведерников выразил особые слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и правительства РФ за поддержку, которая была оказана Пскову во время подготовки к ганзейским дням.
Напомним, Ганзейские дни Нового времени пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.