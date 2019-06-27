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Общество

«Какая красота!»: Ольга Голодец прокомментировала реконструкцию Варлаамовской башни в Пскове

27 июня 2019 года, 15:00

«Красота какая!», - сказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, побывав в день открытия Ганзы внутри псковской Варлаамовской башни, которую возвели из руин. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Какая красота!»: Ольга Голодец прокомментировала реконструкцию Варлаамовской башни в Пскове
Заместитель председателя правительства России находится в Пскове с рабочим визитом.
Фото Псковского агентства информации.
Зампред правительства вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном посмотрела на результаты реконструкции Варлаамовского угла. Гостям увидели смотровую площадку, которую так любят горожане.

Затем Ольга Голодец и глава региона Михаил Ведерников осмотрели выставочную экспозицию в Приказной палате Псковского кремля по названием «Господин Псков». Им рассказали об истории древнего Пскова, о традиционных ремеслах местного населения и защите города его жителями.

Напомним, масштабная реконструкция Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове прошла в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

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