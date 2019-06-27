«Какая красота!»: Ольга Голодец прокомментировала реконструкцию Варлаамовской башни в Пскове

«Красота какая!», - сказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, побывав в день открытия Ганзы внутри псковской Варлаамовской башни, которую возвели из руин. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Зампред правительства вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном посмотрела на результаты реконструкции Варлаамовского угла. Гостям увидели смотровую площадку, которую так любят горожане.

Затем Ольга Голодец и глава региона Михаил Ведерников осмотрели выставочную экспозицию в Приказной палате Псковского кремля по названием «Господин Псков». Им рассказали об истории древнего Пскова, о традиционных ремеслах местного населения и защите города его жителями.

Напомним, масштабная реконструкция Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове прошла в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».