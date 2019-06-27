Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец положительно оценила ход реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель». На стройплощадке она побывала в день открытия Ганзейских Дней вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым и заместителем Министерства спорта РФ Павлом Новиковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Теперь видно, что работа идет, дело сдвинулось с мёртвой точки», - сказала Ольга Голодец, побывав на стройплощадке.
Отдельно зампред правительства выразила благодарность Михаилу Ведерникову за ведение объекта.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
По ее словам, темп, с которым идут работы, не должен быть утерян.
Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца, сделать все качественно и в срок.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России
Напомним, региональные власти постоянно контролируют реконструкцию спортивного сооружения.