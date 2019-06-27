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Общество

Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца

27 июня 2019 года, 14:50

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец положительно оценила ход реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель». На стройплощадке она побывала в день открытия Ганзейских Дней вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым и заместителем Министерства спорта РФ Павлом Новиковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца
Отдельно зампред правительства выразила благодарность Михаилу Ведерникову за ведение объекта.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
«Теперь видно, что работа идет, дело сдвинулось с мёртвой точки», - сказала Ольга Голодец, побывав на стройплощадке.

По ее словам, темп, с которым идут работы, не должен быть утерян.

Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца, сделать все качественно и в срок.


Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до концаОльга Голодец, заместитель председателя правительства России 

Напомним, региональные власти постоянно контролируют реконструкцию спортивного сооружения.

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