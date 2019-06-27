Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец положительно оценила ход реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель». На стройплощадке она побывала в день открытия Ганзейских Дней вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым и заместителем Министерства спорта РФ Павлом Новиковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.