В день открытия Ганзы Ольга Голодец оценит отреставрированный «Двор Постникова» в Пскове

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец примет участие в 39-ых Международных Ганзейских днях в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец примет участие в 39-ых Международных Ганзейских днях в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Позже зампред правительства оценит итоги реставрации комплекса зданий «Двор Постникова» и «Ансамбля Псковского кремля: Варлаамовский угол».
Эти памятники вошли в проект Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».
На их реконструкцию потрачено полтора миллиарда рублей.