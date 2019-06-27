Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В день открытия Ганзы Ольга Голодец оценит отреставрированный «Двор Постникова» в Пскове

27 июня 2019 года, 13:46

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец примет участие в 39-ых Международных Ганзейских днях в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В день открытия Ганзы Ольга Голодец оценит отреставрированный «Двор Постникова» в Пскове
Ольга Голодец находится с рабочим визитом в Псковской области.
Фото Росбалт.
Сперва Ольга Голодец проведет выездное совещание по вопросу реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель». К сожалению, из-за проблем с первым подрядчиком объект не удалось сдать к началу международного события. Ситуация на стройплощадке находится на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова.

Позже зампред правительства оценит итоги реставрации комплекса зданий «Двор Постникова» и «Ансамбля Псковского кремля: Варлаамовский угол».

Эти памятники вошли в проект Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

На их реконструкцию потрачено полтора миллиарда рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Международный фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове во время Ганзейских дней
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет удержать молодежь
Ольга Голодец – гостям Ганзы: Традиции помогают укрепить взаимопонимание наших стран
Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связи
Зампред правительства поможет продолжить реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове
«Какая красота!»: Ольга Голодец прокомментировала реконструкцию Варлаамовской башни в Пскове
На создание стадионов в Плюссе и Новоржеве нужны дополнительные средства
Ольга Голодец о «Машиностроителе»: Главное сейчас не расслабляться и довести реконструкцию до конца

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ганза наступила!
Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июля. Город посетят более 500 тысяч гостей.
К Международному дню кооперативов

Общество
27 июня 15:05

К Международному дню кооперативов

Псковский облпотребсоюз остается одним из столпов развития жизни в селе
Дом с портретом

Общество
26 июня 10:12

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели
У вас будет ремонт

Общество / Коммуналка
26 июня 10:01

У вас будет ремонт

Как новый руководитель Фонда капремонта собирается увеличивать собираемость платежей, решать кадровую проблему и перестраивать работу с подрядчиками