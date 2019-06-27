Стали известны имена членов кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в Пскове

Международное жюри определит лучший фильм фестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове в рамках Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председателем жюри выступит продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат премии «Ника» Армен Медведев. Он также является президентом кинофестиваля «Окно в Европу», который на протяжении 26 лет проходит в Выборге. Вся жизнь Армена Медведева связана с кино, он является автором множества статей и книг.

Помогут в выборе лучшего фильма еще три члена жюри. Ими стали актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук (Россия), актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия).

Полную программу фестиваль смотрите здесь.