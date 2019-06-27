Александр Котов: Быть молодым – значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современным

Дорогие друзья! Уважаемые члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю молодое поколение с замечательным праздником – Днём молодёжи! Быть молодым – значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современным. Эти качества, присущие молодости, открывают перед вами множество возможностей – грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые люди нужны и государству, и бизнесу, и обществу.

У каждого из вас есть способности, амбиции, планы и стремления – обязательно реализуйте их. Конечно, задача государственной власти – всячески поддерживать молодёжь: вкладываться в развитие образования, создавать рабочие места, помогать молодым семьям, продвигать молодёжные инициативы и проекты. Но без вашей личной заинтересованности и приложенных усилий ничего не получится: не плывите по течению – сами управляйте кораблём под названием жизнь, и этот путь обязательно приведёт вас к успеху. Верьте в себя!