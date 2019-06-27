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Общество

Александр Котов: Быть молодым – значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современным

27 июня 2019 года, 10:13

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем молодежи.

Дорогие друзья! Уважаемые члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю молодое поколение с замечательным праздником – Днём молодёжи! Быть молодым – значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современным. Эти качества, присущие молодости, открывают перед вами множество возможностей – грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые люди нужны и государству, и бизнесу, и обществу.

У каждого из вас есть способности, амбиции, планы и стремления – обязательно реализуйте их. Конечно, задача государственной власти – всячески поддерживать молодёжь: вкладываться в развитие образования, создавать рабочие места, помогать молодым семьям, продвигать молодёжные инициативы и проекты. Но без вашей личной заинтересованности и приложенных усилий ничего не получится: не плывите по течению – сами управляйте кораблём под названием жизнь, и этот путь обязательно приведёт вас к успеху. Верьте в себя!

Александр Котов: Быть молодым – значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современнымАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов 
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