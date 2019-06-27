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Общество

Памятка псковичам: что запрещено проносить на праздничное пространство Ганзы

27 июня 2019 года, 10:05

Псковская полиция обеспечит безопасность граждан во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Охранять порядок будут около 700 стражей порядка, а также сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, члены народных дружин и представители частных охранных организаций.

Отметим, что на участие в празднике подали заявки 80 городов Ганзы. В Псков приедет множество гостей и туристов. В связи с этим, полицейские призывают горожан соблюдать меры безопасности, а также просят ознакомиться со списком предметов, запрещенных к проносу на массовые мероприятия:

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы;

- колющие или режущие предметы,

- взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едкопахнущие вещества;

- радиоактивные материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

- напитки в стеклянной или жестяной таре;

- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

- технические средства (квадрокоптеры), радиостанции, средства звукоусиления.

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