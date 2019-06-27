Михаил Ведерников: Главная отличительная черта наших молодых людей – самодостаточность

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи!

Главная отличительная черта наших молодых людей — самодостаточность. Они не ждут подарков судьбы и в первую очередь полагаются на самих себя. Это сильное качество, благодаря которому сегодня среди нас есть талантливые, энергичные и уверенные в себе люди.

Однако важно помнить и о том, что возможности любого человека многократно усиливаются, если он работает в команде. Всегда можно добиться большего, если созидать сообща, грамотно используя существующие институты и инструменты.

Своим примером сегодня это доказывают многие ваши сверстники. За последние два года в культуре, спорте и туризме Псковской области собралась сильная и амбициозная команда. Консультанты, общественники, активисты, помощники, бизнесмены — сотни разносторонних молодых людей подключились к общему делу.

Еще недавно они не верили, что нужны и интересны, что им могут помочь в их стремлениях. Однако сегодня они активно воплощают свои идеи и проекты в жизнь в сотрудничестве с государственными организациями.

В настоящее время мы готовим базу данных по всем общественным конкурсам и грантам на территории России и в рамках приграничного сотрудничества. Мы будем предоставлять консультации по участию в каждом из них — и это возможности, которые доступны лично вам.

Вместе мы действительно можем многое. Но для этого нужна ваша вера и готовность стремиться к своей мечте. Во всем остальном мы постараемся стать вам опорой и поддержкой.

Желаю вам успехов, счастья и широких возможностей для реализации своих проектов на территории Псковской области. С праздником!