Аферистку, обманувшую псковичку в социальных сетях, задержали в Калининградской области

Интернет-мошенницу, которая обманула жительницу Пскова задержали в Калининграде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщалось ранее, в январе нынешнего года псковичка через соцсети решила купить детские вещи, но стала жертвой неизвестной мошенницы. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

24 июня во время служебной командировки псковские полицейские вместе с местными коллегами задержали аферистку в частном доме, где она жила с сожителем. При обыске изъяли мобильные телефоны, компьютер и сим-карты.

Расследование продолжается.