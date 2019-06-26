Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников обсуждает в Москве организацию безопасности на дорогах

26 июня 2019 года, 16:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня участвует в заседании Госсовета РФ под председательством Владимира Путина, посвященное вопросам развития национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников обсуждает в Москве организацию безопасности на дорогах
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета РФ под председательством Владимира Путина.
Фото Сергея Герасимова.
«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало», - заявил Владимир Путин, открывая заседание. По его словам, доля хороших дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

В ходе заседания были рассмотрены предложения рабочей группы, которые позволят повысить эффективность дорожного строительства, качество ремонта и содержание дорог, улучшение организации дорожного движения.

Отметим, что в Псковской области вопросы ремонта и содержания дорожной сети находятся в зоне особого внимания главы региона Михаила Ведерникова.

Всего в нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на пятидесяти участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 миллиарда рублей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Аферистку, обманувшую псковичку в социальных сетях, задержали в Калининградской области
Гроза и сильный ветер: какая погода ждёт жителей Псковской области в июле
Опубликована полная программа фестиваля «Псковская Ганза», который пройдёт в областном центре
Ремонт дорог в Пскове возобновится, как только завершатся Международные Ганзейские дни
На следующей неделе в Псковской области запустят ежегодную операцию «Трактор»
Международный фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове во время Ганзейских дней
Псковские и великолукские футболисты сыграют в благотворительный футбол 29 июня
Уже завтра в Пскове стартует Международный кинофестиваль «Западные ворота»
Опубликован новый прайс-лист на предвыборные материалы печатного двора «Стерх»

Комментарии

Авторизация
No comments
Дом с портретом

Общество
26 июня 10:12

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели
У вас будет ремонт

Общество / Коммуналка
26 июня 10:01

У вас будет ремонт

Как новый руководитель Фонда капремонта собирается увеличивать собираемость платежей, решать кадровую проблему и перестраивать работу с подрядчиками
«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Общество
24 июня 17:18

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов