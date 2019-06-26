Михаил Ведерников обсуждает в Москве организацию безопасности на дорогах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня участвует в заседании Госсовета РФ под председательством Владимира Путина, посвященное вопросам развития национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало», - заявил Владимир Путин, открывая заседание. По его словам, доля хороших дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

В ходе заседания были рассмотрены предложения рабочей группы, которые позволят повысить эффективность дорожного строительства, качество ремонта и содержание дорог, улучшение организации дорожного движения.

Отметим, что в Псковской области вопросы ремонта и содержания дорожной сети находятся в зоне особого внимания главы региона Михаила Ведерникова.

Всего в нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на пятидесяти участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 миллиарда рублей.