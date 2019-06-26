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Культура

Опубликована полная программа фестиваля «Псковская Ганза», который пройдёт в областном центре

26 июня 2019 года, 15:53

Музей-заповедник «Изборск» приглашает с 27 по 30 июня всех желающих на фестиваль «Псковская Ганза». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

Опубликована полная программа фестиваля «Псковская Ганза», который пройдёт в областном центре
Опубликована полная программа фестиваля «Псковская Ганза», который пройдёт в областном центре

ПРОГРАММА

28 июня

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00-18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

15.00 – 16.00 – бугурты (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

16.00 – 18.00 – турнир лучников (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).


29 июня

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00 -18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

12.00 – открытие фестиваля, концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

13.00 – 14.30 – концерт старинной музыки, парад команд, показательные маневры, бугурты (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).


30 июня

10.00 – 18.00 – работа ремесленных рядов (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00 -15.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 15.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

11.00 – 15.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

11.00 – 15.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья).

12.00 – концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

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