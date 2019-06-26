Ремонт дорог в Пскове возобновится, как только завершатся Международные Ганзейские дни

«После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, большой объем работ будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем году

по нему планируется привести в порядок дороги в Пскове, Псковском районе, Печорском, Островском и Палкинском. К 2024 году планируют отремонтировать более тысячи километров региональных дорог.

В Пскове уже готовы к приемке Рельсовая и Железнодорожная улица, а также Вокзальный проезд. В Псковской районе начали ремонтировать покрытие в Родине. Работы на улицах Юбилейной и Льва Толстого продолжается.