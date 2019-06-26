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Общество

Ремонт дорог в Пскове возобновится, как только завершатся Международные Ганзейские дни

26 июня 2019 года, 15:44

«После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, большой объем работ будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем году

по нему планируется привести в порядок дороги в Пскове, Псковском районе, Печорском, Островском и Палкинском. К 2024 году планируют отремонтировать более тысячи километров региональных дорог.

В Пскове уже готовы к приемке Рельсовая и Железнодорожная улица, а также Вокзальный проезд. В Псковской районе начали ремонтировать покрытие в Родине. Работы на улицах Юбилейной и Льва Толстого продолжается.

Работы приостановили на время праздника, чтобы не доставлять неудобств жителям и гостям города. После праздников ремонт возобновится.


Ремонт дорог в Пскове возобновится, как только завершатся Международные Ганзейские дниБорис Елкин,
председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 
Напомним, дорожная отрасль находится на контроле главы региона Михаила Ведерникова. Он уделяет ей пристальное внимание, особенно в части ремонта дорог в областном центре.

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