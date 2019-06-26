На следующей неделе в Псковской области запустят ежегодную операцию «Трактор»

С 1 июля по 31 августа в Псковской области пройдет профилактическая операция «Трактор». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Во время операции будут проведены совместные рейды инспекторов гостехнадзора и ГИБДД по проверке самоходных машин на территории всех муниципальных районов, в Пскове и Великих Луках.

Особое внимание будет обращено на исправность и комплектность самоходных машин, соблюдение правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, внедорожных мототранспортных средств, наличие регистрационных документов а так же наличие у трактористов, машинистов, и водителей соответствующих документов подтверждающих право на эксплуатацию и управления самоходными машинами. Будет проводиться проверка соответствия заводских номеров машин и агрегатов сведениям, указанным в регистрационных документах.

Дополнительная информация по телефонам: (8112) 299-523 (добавочный 133 или 134).