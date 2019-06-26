Международный фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове во время Ганзейских дней

28 и 29 июня в 22.00 на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» состоится IV Международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Проект вошел в культурную программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове. В этом году в фестивале примут участие более 50-ти фотографов из Германии, Польши, Швеции, Франции, Нидерландов, Латвии, Эстонии и России. Это мультимедийный формат, где сочетаются видеопроекция на белые стены псковских памятников истории и культуры серий работ фотохудожников, музыка, художественное слово и другие виды искусства.

Показ фотографий осуществляется в вечернее время в виде слайд-шоу, арт-инсталляций, сопровождаемых музыкальными фонограммами. Будут представлены практически все жанры искусства фотографии: пейзаж, портрет, репортаж, арт-фото и многое другое. Музыкальное сопровождение будет осуществлять прославленный коллектив ансамбль джазовой музыки Аркадия Галковского.