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Спорт

Псковские и великолукские футболисты сыграют в благотворительный футбол 29 июня

26 июня 2019 года, 11:37

Благотворительный футбольный матч на стадионе «747» сыграют 29 июня псковские и великолукские футболисты. Игра приурочена к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начнется матч в 15.00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона с 11:00. Все вырученные с билетов матча средства пойдут в региональный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» на сертификаты и подарки новорожденным.

Ожидается, что на YouTube будет организована прямая видеотрансляция.

Напомним, региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная главой региона Михаилом Ведерниковым, стартовала в Псковской области в День защиты детей.

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