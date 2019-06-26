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Культура

Уже завтра в Пскове стартует Международный кинофестиваль «Западные ворота»

26 июня 2019 года, 10:38

Первый Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартует в Пскове 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На фестивале будут представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. В программе ленты из Эстонии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Швеции, Польши, Германии, Литвы, Великобритании и России. По результатам голосования зрителей будет вручен гран-при.

Фестиваль пройдет на трех площадках: в проектном офисе «Команда-2018», Большом концертном зале Псковской областной филармонии и кинотеатре «Смена».

Фильмом открытия фестиваля станет документально-игровая картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина. Закроет фестиваль кинокартина «Три миллиона евро» режиссера Тадаса Видмантаса.

Полную программу фестиваля смотрите здесь.

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