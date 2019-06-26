Опубликован новый прайс-лист на предвыборные материалы печатного двора «Стерх»

Прайст-лист ООО Печатный двор «Стерх» на изготовление печатных полиграфических агитационных материалов на дополнительные выборы депутатов Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутатов Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и всех зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года.