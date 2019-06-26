Опубликован новый прайс-лист на предвыборные материалы печатного двора «Стерх»

Прайст-лист ООО Печатный двор «Стерх» на изготовление печатных полиграфических агитационных материалов на дополнительные выборы депутатов Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутатов Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и всех зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
|
НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ
|
3000
|
5000
|
10 000
|
15 000
|
30000
|
50000
|
100000 и более
|
Газета 4 полосы А3, 1+1, бумага газетная
|
3,34
|
2,41
|
1,8
|
1,6
|
1,49
|
1,2
|
1,15
|
Газета 4 полосы А3, 2+1, бумага газетная
|
3,6
|
2,75
|
2,00
|
1,90
|
1,65
|
1,45
|
1,30
|
Газета 4 полос А3, 4+1, бумага газетная
|
4,20
|
3,45
|
2,90
|
2,50
|
2,15
|
1,95
|
1,70
|
Газета 4 полосы А3, 4+4, бумага газетная
|
5,10
|
3,70
|
2,80
|
2,55
|
2,20
|
1,95
|
1,73
|
Газета 8 полос, А3, 1+1
бумага газетная
|
4,65
|
3,50
|
2,90
|
2,52
|
2,25
|
2,07
|
1,95
Бумага мелованная глянцевая 115 г/кв.м
|
ФОРМАТ
|
ТИРАЖ/ЦВЕТ
|
100
|
1 тыс.
|
3 тыс.
|
5 тыс.
|
10 тыс.
|
|
А4
|
4+0
|
16,00
|
10,75
|
4,18
|
2,87
|
2,1
|
|
АЗ
|
4+0
|
30,00
|
11,6
|
5,32
|
3,93
|
3,1
|
|
А2
|
4+0
|
60,00
|
12,8
|
6,71
|
5,93
|
5,25
|
Бумага картом 270г/м2, без ламинации, с скругленными углами, цветность 4+2.
|
Тираж
|
16-320
|
321-640
|
641-1008
|
3000
|
5000
|
10000 и более
|
Цена за 1 шт.
|
7
|
6,2
|
5,25
|
2,3
|
1,97
|
1,8
Цены указаны без учета стоимости допечатной подготовки, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 1000 руб. НДС не облагается. Цены указаны в рублях.
ООО Печатный Двор «Стерх»
180017, г. Псков, ул. Советской Армии, 56-а
Тел.: (8112) 201-444; 20-14-14
E-mail: secret@sterhmedia.ru