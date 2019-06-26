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Общество

Опубликован новый прайс-лист на предвыборные материалы печатного двора «Стерх»

26 июня 2019 года, 10:07

Прайст-лист ООО Печатный двор «Стерх» на изготовление печатных полиграфических агитационных материалов на дополнительные выборы депутатов Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутатов Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и всех зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ГАЗЕТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ 

3000 

5000 

10 000 

15 000 

30000 

50000 

100000 и более 

Газета 4 полосы А3, 1+1, бумага газетная 

3,34 

2,41 

1,8 

1,6 

1,49 

1,2 

1,15 

Газета 4 полосы А3, 2+1, бумага газетная 

3,6 

2,75 

2,00 

1,90 

1,65 

1,45 

1,30 

Газета 4 полос А3, 4+1,  бумага газетная 

4,20 

3,45 

2,90 

2,50 

2,15 

1,95 

1,70 

Газета 4 полосы А3, 4+4, бумага газетная 

5,10 

3,70 

2,80 

2,55 

2,20 

1,95 

1,73 

Газета 8 полос, А3,  1+1     бумага газетная 

4,65 

3,50 

2,90 

2,52 

2,25 

2,07 

1,95 

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Бумага мелованная глянцевая 115 г/кв.м

ФОРМАТ 

ТИРАЖ/ЦВЕТ 

100 

1 тыс. 

3 тыс. 

5 тыс. 

10 тыс.  

 

А4 

4+0 

16,00 

10,75 

4,18 

2,87 

2,1 

 

АЗ 

4+0 

30,00 

11,6 

5,32 

3,93 

3,1 

 

А2 

4+0 

60,00 

12,8 

6,71 

5,93 

5,25 

 

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ

Бумага картом 270г/м2, без ламинации, с скругленными углами, цветность 4+2.

Тираж 

16-320 

321-640 

641-1008 

3000 

5000 

10000 и более 

Цена за 1 шт. 

6,2 

5,25 

2,3 

1,97 

1,8 

Цены указаны без учета стоимости допечатной подготовки, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 1000 руб. НДС не облагается. Цены указаны в рублях.

ООО Печатный Двор «Стерх»

180017, г. Псков, ул. Советской Армии, 56-а

Тел.: (8112) 201-444; 20-14-14

E-mail: secret@sterhmedia.ru  

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