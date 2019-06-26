Депутат Сергей Фёдоров призвал бережно относиться к восстановленному фонтану в Пскове

В Ботаническом саду Пскова заработал фонтан. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
В Ботаническом саду Пскова заработал фонтан. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
«Мы нашли старые фотографии этого фонтана, сделанные в 1972 году, и было решено воссоздать первоначальное цветовое решение», - добавил он.
Также депутат призывал жителей и гостей города бережно относиться к восстановленному фонтану.
Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове пройдут 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.