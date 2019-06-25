Псков станет медиастолицей Северо-Запада во время Международных Ганзейских дней

Малый форум Ассоциаций СМИ Северо-Запада России пройдет 28 июня в Пскове в рамках Ганзейских дней в администрации региона. Встреча журналистов пройдет с участием главы региона Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В этот день на тему «Ганзейский Союз Нового времени и АСМИ: грани медиа-содружества» выступят заместитель главного редактора ИА «Регнум» (Санкт-Петербург) Игорь Павловский, шеф-редактор АНО ИД «Медиа 60» Максим Андреев, директор филиала «Российской газеты» в Санкт-Петербурге «Российская газета» Анжелика Гурская, генеральный директор АСМИ (Санкт-Петербург) Иван Бенца и председатель АСМИ, директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС (Санкт-Петербург) Александр Потехин.

Участниками дискуссий станут председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Константин Визирякин, директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, главный редактор портала «Мойка 78» Олег Третьяков и многие другие.

Напомним, ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Петербурге.

Отметим, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.