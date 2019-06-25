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Происшествия

Дачник заживо сгорел в своём доме в Новосокольническом районе из-за непотушенной сигареты

25 июня 2019 года, 15:30

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Новосокольническом районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В понедельник, 24 июня, около 8 утра в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Рассвет», в результате которого, сгорел дачный дом и его 44-летний хозяин.

В связи с этим, спасатели в очередной раз напоминают жителям Псковской области, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от курения;

- особенно опасно курить на кровати;

- не курите уставшим или пьяным;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.

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