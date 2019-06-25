В ближайшие годы произойдёт модернизация системы водоотведения Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин договорились о модернизации системы водоотведения областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По проекту будет проведена реконструкция канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысяч кубометров. Начнется ремонт уже в нынешнем году с самой мощной насосной станции и реконструкции коллектора. Модернизацию планируют провести в 2019 – 2021 годах.

Стоимость проекта – почти 176 миллионов рублей.