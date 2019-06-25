Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В ближайшие годы произойдёт модернизация системы водоотведения Пскова

25 июня 2019 года, 14:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин договорились о модернизации системы водоотведения областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По проекту будет проведена реконструкция канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысяч кубометров. Начнется ремонт уже в нынешнем году с самой мощной насосной станции и реконструкции коллектора. Модернизацию планируют провести в 2019 – 2021 годах.

Стоимость проекта – почти 176 миллионов рублей.

В результате модернизации за счет использования энергоэффективного оборудования снизится энергопотребление системы.


В ближайшие годы произойдёт модернизация системы водоотведения ПсковаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Свидетелей ДТП на улице Юбилейной в Пскове просят откликнуться полицейские
Псков станет медиастолицей Северо-Запада во время Международных Ганзейских дней
Дачник заживо сгорел в своём доме в Новосокольническом районе из-за непотушенной сигареты
«Внуки Маргелова» побывают в гостях у псковских десантников и повеселятся на Ганзейских днях
Запуск воздушных змеев, квесты и вечеринка ждут участников Молодой Ганзы в Пскове
Зрители телеканала «Культура» смогут следить за ходом Ганзейских дней в Пскове
Афишу Ганзейских дней в Пскове перевели на английский язык для удобства туристов
Туристы не смогут пронести крепкий алкоголь на территорию Ганзейского пространства в Пскове
Поздним вечером 29 июня в Пскове прогремит фейерверк в честь Международных Ганзейских дней

Комментарии

Авторизация
No comments
«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Общество
24 июня 17:18

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов
Дорога к храму

Общество
24 июня 16:23

Дорога к храму

К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов
К новым технологиям и источникам данных

Общество
24 июня 14:52

К новым технологиям и источникам данных

Какие задачи стоят сегодня перед статистикой