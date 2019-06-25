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Общество

«Внуки Маргелова» побывают в гостях у псковских десантников и повеселятся на Ганзейских днях

25 июня 2019 года, 13:06

Более 50 детей станут участниками 12-го слёта военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Детей разместят в полевых условиях. Для них разобьют палаточный городок в деревне Череха. Открытие слета запланировано на 29 июня. Закрытие состоится 5 июля.

Участники слёта посетят расположение псковских десантников, познакомятся с бытом военнослужащих, поучаствуют в военно-тактических играх, военизированной эстафете и кроссах.

Дети из Ленинградской области смогут посетить мероприятия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

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