«Внуки Маргелова» побывают в гостях у псковских десантников и повеселятся на Ганзейских днях

Более 50 детей станут участниками 12-го слёта военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Детей разместят в полевых условиях. Для них разобьют палаточный городок в деревне Череха. Открытие слета запланировано на 29 июня. Закрытие состоится 5 июля.

Участники слёта посетят расположение псковских десантников, познакомятся с бытом военнослужащих, поучаствуют в военно-тактических играх, военизированной эстафете и кроссах.

Дети из Ленинградской области смогут посетить мероприятия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.