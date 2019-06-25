Запуск воздушных змеев, квесты и вечеринка ждут участников Молодой Ганзы в Пскове

Для участников Молодой Ганзы устроят запуск воздушных змеев и проведут мастер-классы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня .

ПРОГРАММА

15.00-17.00 - Торжественная церемония открытия (Октябрьский проспект, Кремль).

18.00-19.00 - Знакомство с организаторами (площадь Ленина, дом2, 63 аудитория).





28 июня

09:00 - 11:00 - Заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, площадь Ленина, дом 2, 3 этаж).

Заседание проводится Комиссией Молодой Ганзы со всеми делегатами, обсуждаются вопросы формирования Комиссии на следующий год, презентуются проекты ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества.

11:00 - 13:00 - Квест - игра знакомство с городом (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2 ).

Сценарий Квеста предполагает разделение всех делегаций на смешанные команды, которые в режиме игры будут искать различные места города и выполнять на них задания, предложенные организаторами. Задания Квеста содержат интерактивное, творческое и интеллектуальное направление.

13:00 - 14:00 - Посещение ганзейской ярмарки.

15:00 - 17:00 - Мастер-классы в Интеграционных мастерских (улица Яна Райниса, 58).

Будут проведены мастер-классы для делегатов по следующим направлениям: раскрашивание пакета из крафт бумаги, мастер-класс по деревообработке, мастер-класс по нанесению рисунка на ткань. По итогам каждый делегат получит на память псковский сувенир, сделанный своими руками.

17:00 - 19:00 - Интерактив «Водный путь Ганзы». Предполагает катание делегатов по реке Великой, повторяющее исторический путь движения средневековых купцов к городу Пскову.

20:00 - 00:00 - Молодежное гуляние «Из истории в современность» (студенческий сквер, площадь Ленина, дом 2).





29 июня

09:00 - 10:30- Заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, площадь Ленина, дом 2, 3 этаж).

11:00 - 13:00 - Тематические мастер-классы для делегатов. Мастер-классы включают в себя следующие направления: кулинарное творчество, изготовление воздушных змеев, экспресс-курс русского языка, владение средневековым оружием, декоративно-прикладное творчество.

15:00 - 17:00 - Посадка «Аллеи Дружбы» (Финский парк). Посадка 16 деревьев, символизирующих количество стран, входящих в Ганзейский союз.

17:00 - 19:00 - Запуск воздушных змеев у памятника А.Невского (гора Соколиха).

20:00 - 23:00 - Ганзейская вечеринка (Раздолье, Ленинградское шоссе 5А).





30 июня

09:00 - 11:30 - Ганзейское путешествие в Печоры (Псково-Печерский монастырь). Экскурсионная поездка для делегатов с целью знакомства с сухопутным путем движения купцов по территории Псковской области. Посещение Псково-Печерского монастыря.

13:00 - 15:30 - Торжественное шествие делегаций.

16:00 - 19:00 - Торжественная церемония закрытия.