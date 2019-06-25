Зрители телеканала «Культура» смогут следить за ходом Ганзейских дней в Пскове

Телеканал «Культура» покажет прямые трансляции открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове. Программа показов доступна на сайте телеканала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Освещение Ганзы начнется в четверг, 27 июня, в 20.00. Зрителям покажут документальный фильм «Русская Ганза. Передний край Европы».

В этот же день, в 20.45 из Псковского кремля начнется прямая трансляция церемонии открытия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени.

В воскресенье, 30 июня, зрители смогут следить в режиме онлайн за церемонией закрытия праздника. Включение из Пскова начнется в 21.25.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.