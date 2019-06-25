Афишу Ганзейских дней в Пскове перевели на английский язык для удобства туристов

Ганзейская тематика будет присутствовать в кафе и ресторанах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, Ганзейский логотип будет украшать меню кафе и ресторанов. Кроме того, ганзейская тематика будет присутствовать и в оформлении входных групп заведений и фасадов зданий.

Информация, представленная на баннерах и билбордах, расположенных областном центре, будет продублирована как минимум на английском языке.

Всего в Пскове установили шесть больших полных афиш с расписанием всех праздничных событий и схемой Ганзейского пространства.