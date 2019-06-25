Туристы не смогут пронести крепкий алкоголь на территорию Ганзейского пространства в Пскове

Жителям и гостям Пскова будет запрещено проносить с собой крепкий алкоголь на территорию Ганзейского пространства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При входе на территорию праздничного пространства гостям нужно будет пройти рамки металлоискателя. Запрещено приносить с собой запрещенные предметы и крепкий алкоголь. Слабоалкогольные напитки можно будет приобрести непосредственно на территории.

«Для пешеходов не будет никаких спецпропусков и ограничений - это касается только транспорта» - заверил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские Дни в Пскове пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.