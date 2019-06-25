Поздним вечером 29 июня в Пскове прогремит фейерверк в честь Международных Ганзейских дней

В субботу, 29 июня, псковичей и гостей города приглашают на праздничный фейерверк. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Лучшими точками для наблюдения за ним станут Ольгинский мост и набережная реки Великой
- Площадкой для залпов станет территория перед кампусом Псковского Государственного университета на берегу реки Великой, - сказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
По словам организаторов, салют будет виден издалека, из большинства микрорайонов Пскова.
Первый залп прозвучит в 23.30.