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Общество

Поздним вечером 29 июня в Пскове прогремит фейерверк в честь Международных Ганзейских дней

25 июня 2019 года, 10:57

В субботу, 29 июня, псковичей и гостей города приглашают на праздничный фейерверк. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Лучшими точками для наблюдения за ним станут Ольгинский мост и набережная реки Великой

- Площадкой для залпов станет территория перед кампусом Псковского Государственного университета на берегу реки Великой, - сказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По словам организаторов, салют будет виден издалека, из большинства микрорайонов Пскова.

Первый залп прозвучит в 23.30.

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