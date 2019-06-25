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Общество / Мода

Кто станет новой участницей «Модной революции», решают читатели «Псковской правды»

25 июня 2019 года, 10:15

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные во ВКонтакте, снова могут принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция».

Кто станет новой участницей «Модной революции», решают читатели «Псковской правды»
На фото слева направо: Констанция Горлинская, Анна Воинова, Алла Сердцева.
Фото из официальной группы «Модной революции» ВКонтакте.
Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта. В список потенциальных участниц вошли: 28-летняя администратор торгового зала Констанция Горлинская, 39-летняя бухгалтер в ОАО «РЖД» Анна Воинова и 43-летняя специалист детского отдыха и оздоровления Алла Сердцева.

Голосование продлится до 30 июня. На момент публикации этой новости лидирует Анна Воинова с результатом в 40.21%.

Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.

Напомним, в июне участницей выпуска «Модной революции» стала претендентка на титул «Миссис Псков – 2019».

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