Кто станет новой участницей «Модной революции», решают читатели «Псковской правды»

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные во ВКонтакте, снова могут принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция».
Читатели «Псковской правды», зарегистрированные во ВКонтакте, снова могут принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция».
Голосование продлится до 30 июня. На момент публикации этой новости лидирует Анна Воинова с результатом в 40.21%.
Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.
Напомним, в июне участницей выпуска «Модной революции» стала претендентка на титул «Миссис Псков – 2019».