Просрочкой кормили школьников в Новосокольническом районе пока не началась проверка

После прокурорского вмешательства в Маевской средней школе Новосокольнического района устранили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в школе кормили детей отварной курицей, приготовленной накануне. Кроме того, в столовой подавали замороженные куриные котлеты и сосиски без документов, подтверждающих их качество. Контроль за сроками хранения продуктов никто не вёл.

Также в ходе проверки выяснилось, что часть разделочных ножей не имела маркировки, в бракеражном журнале скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, не указывался конечный срок использования и условия хранения продуктов.

На сегодняшний день все нарушения устранены. Виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.