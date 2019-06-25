Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Просрочкой кормили школьников в Новосокольническом районе пока не началась проверка

25 июня 2019 года, 09:56

После прокурорского вмешательства в Маевской средней школе Новосокольнического района устранили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в школе кормили детей отварной курицей, приготовленной накануне. Кроме того, в столовой подавали замороженные куриные котлеты и сосиски без документов, подтверждающих их качество. Контроль за сроками хранения продуктов никто не вёл.

Также в ходе проверки выяснилось, что часть разделочных ножей не имела маркировки, в бракеражном журнале скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, не указывался конечный срок использования и условия хранения продуктов.

На сегодняшний день все нарушения устранены. Виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Поздним вечером 29 июня в Пскове прогремит фейерверк в честь Международных Ганзейских дней
Кто станет новой участницей «Модной революции», решают читатели «Псковской правды»
Псковский прокурор добился ремонта разбитого участка дороги на улице Льва Толстого
Изнасиловавший ребенка пскович на 12 лет отправился в колонию строгого режима
На бесплатные экскурсии по Пскову приглашают гостей Международных Ганзейских дней
Псковичка Дарья Карпова победила в конкурсе сочинений «Я – гражданин России»
Концерт известного псковского ансамбля «Сказ» в дни Ганзы состоится утром 28 июня
Рабочие приступили к ремонту десяти километров дороги «Псков – Ваулино – Торошино»
По трём номинациям будут выбирать лучшее поселение Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Общество
24 июня 17:18

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов
Дорога к храму

Общество
24 июня 16:23

Дорога к храму

К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов
К новым технологиям и источникам данных

Общество
24 июня 14:52

К новым технологиям и источникам данных

Какие задачи стоят сегодня перед статистикой