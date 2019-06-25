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Общество

Псковский прокурор добился ремонта разбитого участка дороги на улице Льва Толстого

25 июня 2019 года, 09:47

В Пскове благодаря вмешательству прокуратуры отремонтировали дорожное полотно на улице Льва Толстого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что на одном из участков этой улицы имелись многочисленные выбоины и неровности, что было не безопасно для водителей и пешеходов.

В этой связи прокурор обратился в суд, чтобы обязать городскую администрацию отремонтировать дорогу.

Требования прокурора были удовлетворены. Сейчас нарушения закона устранены.

На ремонтные работы потребовалось более 17 миллионов рублей.

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