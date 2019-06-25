На бесплатные экскурсии по Пскову приглашают гостей Международных Ганзейских дней

Участников Международных Ганзейских Дней, которые пройдут с 27 по 30 июня, приглашают на бесплатные экскурсии по Пскову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Четверг, 27 июня, 12.00 - русский, английский, немецкий языки;

Пятница, 28 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки;

Суббота, 29 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки;

Воскресенье, 30 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки.

Cбор участников у информационного пункта (Центр студенческих инициатив, Псков, улица Ленина, дом 2).

Предварительная запись по электронной почте: pskov.tourism@mail.ru.

- В ходе экскурсии можно будет погулять по центру города и насладиться праздничной атмосферой, слушая рассказ квалифицированного экскурсовода, - добавили организаторы.