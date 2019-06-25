Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На бесплатные экскурсии по Пскову приглашают гостей Международных Ганзейских дней

25 июня 2019 года, 09:36

Участников Международных Ганзейских Дней, которые пройдут с 27 по 30 июня, приглашают на бесплатные экскурсии по Пскову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Четверг, 27 июня, 12.00 - русский, английский, немецкий языки;

Пятница, 28 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки;

Суббота, 29 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки;

Воскресенье, 30 июня, 14.00 - русский, английский, немецкий языки.

Cбор участников у информационного пункта (Центр студенческих инициатив, Псков, улица Ленина, дом 2).

Предварительная запись по электронной почте: pskov.tourism@mail.ru.

- В ходе экскурсии можно будет погулять по центру города и насладиться праздничной атмосферой, слушая рассказ квалифицированного экскурсовода, - добавили организаторы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Поздним вечером 29 июня в Пскове прогремит фейерверк в честь Международных Ганзейских дней
Кто станет новой участницей «Модной революции», решают читатели «Псковской правды»
Просрочкой кормили школьников в Новосокольническом районе пока не началась проверка
Псковский прокурор добился ремонта разбитого участка дороги на улице Льва Толстого
Изнасиловавший ребенка пскович на 12 лет отправился в колонию строгого режима
Псковичка Дарья Карпова победила в конкурсе сочинений «Я – гражданин России»
Концерт известного псковского ансамбля «Сказ» в дни Ганзы состоится утром 28 июня
Рабочие приступили к ремонту десяти километров дороги «Псков – Ваулино – Торошино»
По трём номинациям будут выбирать лучшее поселение Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.
«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Общество
24 июня 17:18

«Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов
Дорога к храму

Общество
24 июня 16:23

Дорога к храму

К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов
К новым технологиям и источникам данных

Общество
24 июня 14:52

К новым технологиям и источникам данных

Какие задачи стоят сегодня перед статистикой