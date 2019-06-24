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Общество

Псковичка Дарья Карпова победила в конкурсе сочинений «Я – гражданин России»

24 июня 2019 года, 17:55

Псковичка Дарья Карпова победила в 3-ем Межрегиональном конкурсе сочинений «Я — гражданин России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковичка Дарья Карпова победила в конкурсе сочинений «Я – гражданин России»
Вместе с Дарьей Карповой на награждение отправилась учитель русского языка и литературы Вера Иванова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Награждал победительницу конкурса в Петербурге полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Отметим, в нынешнем году на конкурс «Я – гражданин России» заявилось более 250 тысяч работ. Дарья Карпова стала лучшей в категории «Учащиеся 11-ых классов». Всего победителями конкурса стали 12 учеников и 12 педагогов.

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