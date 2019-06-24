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Общество

Концерт известного псковского ансамбля «Сказ» в дни Ганзы состоится утром 28 июня

24 июня 2019 года, 16:52

Псковский ансамбль «Сказ» примет участие в праздничной программе 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут с 27 по 30 июня. Выступление коллектива состоится 28 июня в 10.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Концерт известного псковского ансамбля «Сказ» в дни Ганзы состоится утром 28 июня
География гастрольных выступлений ансамбля «Сказ» обширна.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
Ансамбль «Сказ» хорошо знают в Германии, Финляндии, Франции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Польши, Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Отметим, за 40 с лишним лет существования ансамбль «Сказ» дал более 3200 концертов.

Программа Ганзейских дней Нового времени в Пскове такая, что глаза разбегаются. Для тех, кто не решил еще куда сходить и что посмотреть – читайте советы наших экспертов.

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