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Общество

По трём номинациям будут выбирать лучшее поселение Псковской области

24 июня 2019 года, 15:10

Идет прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области», участниками которого могут стать городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тысяч человек и сельские поселения с численностью населения более 1,7 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводится уже в четвертый раз и завершится 1 октября.

Конкурсные материалы будут приниматься до 30 июня. Рассмотрение, оценка и составление списка претендентов на победу проёдет с 1 по 31 июля. На третьем этапе, с 1 по 31 августа, будет дана оценка материалов на местности.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей произойдет с 1 сентября по 1 октября.

В нынешнем году лучшее поселение будут выбирать по трем номинациям: «Самое здоровое поселение», «Красота, комфорт, порядок», и «Территория культуры». 

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