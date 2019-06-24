«Вы губернатору обещали, сдавайте»: подрядчик срывает сроки ремонта улицы Юности в Пскове

Участок улицы Юности в Пскове, который должен был быть отремонтирован еще к 22 апреля, до сих пор готов. Подрядчик уверял губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, но не справился со своей задачей. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Деньги были выделены! Все подрядчики в городе сделали дороги, кроме вас. Что мешает открыть дорогу?», - спросил глава городской администрации.

«Необходимо утвердить смету по светофорному объекту». – ответил представитель компании.

Кроме того, к работе подрядчика уже есть претензии: часть деревьев засохла, благоустройство отсутствует, на некоторых опорах нет крепежа, ограждения требует перекраски.

Александра Братчиков поставил перед подрядчиком задачу – завершить работы к 21 июля и подчеркнул: «Вы губернатору обещали, сдавайте».