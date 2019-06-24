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Общество

«Вы губернатору обещали, сдавайте»: подрядчик срывает сроки ремонта улицы Юности в Пскове

24 июня 2019 года, 12:24

Участок улицы Юности в Пскове, который должен был быть отремонтирован еще к 22 апреля, до сих пор готов. Подрядчик уверял губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, но не справился со своей задачей. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Сдать объект можно будет только после устранения всех выявленных недостатков.
Сдать объект можно будет только после устранения всех выявленных недостатков.
Фото Михаила Синёва.
На вопрос главы администрации Пскова Александра Братчикова, подрядчик заявил, что на завершение работ не хватило средств. 

«Деньги были выделены! Все подрядчики в городе сделали дороги, кроме вас. Что мешает открыть дорогу?», - спросил глава городской администрации.

«Необходимо утвердить смету по светофорному объекту». – ответил представитель компании.

Кроме того, к работе подрядчика уже есть претензии: часть деревьев засохла, благоустройство отсутствует, на некоторых опорах нет крепежа, ограждения требует перекраски.

Александра Братчиков поставил перед подрядчиком задачу – завершить работы к 21 июля и подчеркнул: «Вы губернатору обещали, сдавайте».

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