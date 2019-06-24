Какие территории в Пскове в преддверии Ганзы обработали от клещей и комаров (СПИСОК)

Ганзейские пространства в Пскове обработали от клещей и комаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам Дням начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова, в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в список обработанных территорий вошли: Кремль, Финский парк, Золотая набережная, Ботанический сад, набережная реки Великой и Парк строителей.

«Ежедневно на разных территориях производится скос травы», - добавил он.

Напомним, «Псковская правда» создала полезную инфографику, которая демонстрирует жизненный путь и резюме одного из самых мерзкий и опасных кровососов: от рождения до смерти.