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Общество

Следить за безопасностью туристов во время Ганзы в Пскове будут 1500 полицейских

24 июня 2019 года, 12:07

Полторы тысячи сотрудников полиции и Росгвардии будут следить за общественным порядком в дни Ганзы, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам организаторов, на эти дни в областном центре ожидаю несколько десятков тысяч гостей. Для того, что обеспечить безопасность отдыхающим, будут привлечены силы районных отделов полиции Псковской области, а также заключены договоры с охранными организациями.

«Предприняты все необходимые усилия для охраны мест массового пребывания людей», - заверили организаторы праздника.

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