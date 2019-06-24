Мотоциклисту после аварии в Великих Луках потребовалась помощь медиков и госпитализация

Мотоциклист в результате ДТП в городе на Ловати угодил в больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Мотоциклист в результате ДТП в городе на Ловати угодил в больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По информации полицейских, основной причиной аварий среди мотоциклистов является крайне неудовлетворительная дисциплина участников дорожного движения. Как показывает практика, зачастую водители не имеют права управления транспортными средствами, не соблюдают дистанцию, очередность проезда и скоростной режим, не используют мотошлемы.