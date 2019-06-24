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Общество

Мотоциклисту после аварии в Великих Луках потребовалась помощь медиков и госпитализация

24 июня 2019 года, 11:39

Мотоциклист в результате ДТП в городе на Ловати угодил в больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.
В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
В субботу, 22 июня, около 4 часов утра у дома №6 по улице Новосокольнической 34-летний байкер на «Ямахе» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал. Мужчина был немедленно госпитализирован.

По информации полицейских, основной причиной аварий среди мотоциклистов является крайне неудовлетворительная дисциплина участников дорожного движения. Как показывает практика, зачастую водители не имеют права управления транспортными средствами, не соблюдают дистанцию, очередность проезда и скоростной режим, не используют мотошлемы.

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