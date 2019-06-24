Подросток в Гдове изрубил топором женщину, которая впоследствии умерла

В Гдове задержали подростка, подозреваемого в убийстве местной жительницы. 23 июня она женщина была госпитализирована в больницу с множественными колото-резанными и рубленными ранами, а позже скончалась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына погибшей. Ночью указанного дня и пришел в дом к этой женщине и несколько раз ударил ее топором и ножом по голове, шее, туловищу и конечностям.

Сейчас подозреваемого задержали. Специалисты выясняют мотивы преступления.